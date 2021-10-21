Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik görev tanımı nedir, Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik ne iş yapar, Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik Tanımı;

Kalın kesitli elektrik tellerini elle bir nüve üzerinde bobin halinde saran kişidir.

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik Maaşı Ne Kadar? 2021 Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik Maaşları

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik maaşı ortalama aylık 4.450 - TL’dir. En düşük Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik Ne İş Yapar?

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nüveyi tezgahın dönebilen tutucu tertibatına bağlamak,

b) Teli makaradan çekip ucunu nüveye bağlamak,

c) Tutucu tertibatı çevirerek belirli uzunluktaki sargıyı nüve etrafına sarmak,

d) Teli kesmek ve bobini çıkarmak,

e) Ağır transformatör sargıları veya büyük dinamoların endüktör ve endüvi sargıları gibi belirli tip sargı işlerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik mesleğinin meslek kodu 9329.42 olarak belirlenmiştir



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