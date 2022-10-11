Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) görev tanımı nedir, Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) ne iş yapar, Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) Tanımı;

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Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) Maaşları

Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.04

Meslek Adı :

Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bobinajcı, çeşitli DC/AC elektrik motorlarının, transformatör ve benzeri elektrikli bobinlerin sarım, bakım, onarım, montaj ve testlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobinajcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Mekanik arıza teşhisi yapmak,

b) Motorun temizliğini yapmak,

c) Soğutucu pervaneyi değiştirmek,

d) Kömür fırçalarını değiştirmek,

e) Motor kapaklarını onarmak,

f) Milin revizyonunu sağlamak,

g) Motor rulmanlarını değiştirmek,

h) Alternatif akım sarım tipini tespit etmek,

i) Sargıyı sökmek,

j) Bağlantı şeklini belirlemek,

k) Sarım şemasını çizmek,

l) Bobinleri kalıplara sarmak,

m) Bobinler arası yalıtımı yapmak,

n) Bağlantı uçlarını lehimlemek, kaynak yapmak,

o) Motorun montajını yapmak,

p) Endüvinin uç bağlantı tespitini yapmak,

q) Endüviyi sarmak,

r) Endüktör bobinini sarmak,

s) Trafo sarmak,

t) Sargıların yalıtım kontrolünü yapmak,

u) Elektrik makinelerinin akım kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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