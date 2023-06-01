Böbrek Taşı İçin Hangi Doktora Gidilir? Böbrek Taşına Hangi Doktor Bakar, Hangi Bölümden Randevu Alınır?

Böbrek taşı için hangi doktora gidilir? Böbrek taşına hangi doktor bakar, hangi bölümden randevu alınır? Üroloji, idrar yolu ve üreme sistemiyle ilgilenen bir tıp dalıdır ve böbrek taşları da bu alanın uzmanları tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir. Randevu almak için yerel bir hastanenin üroloji bölümüne başvurabilirsiniz. Ayrıca özel bir üroloji kliniği veya poliklinik de randevu alabileceğiniz bir seçenek olabilir. Hastanenizin veya kliniğin randevu merkezi ile iletişime geçerek, üroloji uzmanıyla görüşmek için randevu talebinde bulunabilirsiniz. Böbrek taşı sorununuza yönelik doğru teşhis ve tedavi için üroloji uzmanı size en uygun rehberlik ve desteği sağlayacaktır.

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Böbrek Taşına Hangi Doktor Bakar?

Böbrek taşı oluşumunu önlemek veya taşların daha kolay atılmasını sağlamak için yeterli miktarda su içmek önemlidir. Su, idrarın seyreltilmesine yardımcı olur ve böbreklerin düzgün çalışmasını destekler. Günde en az 2-3 litre su içmeye çalışmalısınız.

Böbrek taşı hastaları, taş oluşumunu tetikleyebilecek yiyecek ve içecekleri sınırlamalı veya tüketimini azaltmalıdır. Özellikle yüksek oksalat içeren yiyecekler (ıspanak, çikolata, çilek, koyu yeşil yapraklı sebzeler), yüksek sodyum içeren yiyecekler (hazır gıdalar, işlenmiş etler) ve yüksek proteinli gıdaların (kırmızı et, süt ürünleri) sınırlanması önerilir. Bunun yanı sıra, doktorunuzun önerdiği diyet programına uymalısınız.

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Böbrek Taşı İçin Yaşam Tarzında Değişim Şart mı?

Böbrek taşı hastaları, idrar yolunda enfeksiyon varsa tedavi edilmelidir. İdrar yolunda enfeksiyon, taş oluşumunu artırabilir ve rahatsızlık seviyesini artırabilir. Doktorunuzun önerdiği antibiyotik tedavisini tam olarak uygulamalısınız.

Aktif bir yaşam tarzı, böbrek taşı hastaları için faydalı olabilir. Egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırır, böbrek fonksiyonlarını destekler ve genel sağlığı iyileştirir. Böbrek taşı tedavisinde kullanılan ilaçları doktorunuzun talimatlarına göre düzenli olarak kullanmalısınız. Bu ilaçlar, taşların küçülmesine veya böbrek fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Böbrek taşı hastaları düzenli olarak doktor kontrollerine gitmelidir. Doktorunuz böbrek taşlarının durumunu izleyebilir, tedaviyi ayarlayabilir ve olası komplikasyonları tespit edebilir.

Böbrek Taşı Nedenleri Nedir?

Kanda bulunan bazı mineraller böbreklerden atılırken idrarda belli bir çözünürlükte denge halinde çözünmüş halde bulunuyorlar. Ancak çeşitli nedenlerle kristallerin çözünürlüğünün azalması ve birikmesine bağlı olarak böbrek içinde yer alan odacık benzeri toplayıcı sistemlerde kristaller çöküyor ve taş oluşuyor.

Taşların yaklaşık yüzde 80’ini kalsiyum oksalat taşları oluşturuyor. Bunun dışında enfeksiyonlara bağlı taşlar ile ürik asit taşları, sistin taşları ve kalsiyum fosfat taşları da görülüyor.

Taş oluşumunda, özellikle beslenmeye bağlı faktörler önem taşıyor. Bunların en önemlisi de yeterli miktarda sıvı tüketilmemesi. Beslenme alışkanlığında yüksek hayvansal protein alımı, sodyum tüketiminin yüksek olması, rafine şekerlerin çok kullanılması, kahve ya da kakao tarzı gıdaların çok tüketilmesi de nedenler arasında sayılabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonları, böbrekteki yapısal bozukluklar, bazı ilaçlar ve genetik faktörler de taş oluşumunda etkili olabiliyor.

Böbrek Taşı Belirtiler Nedir?

Çok küçük taşlar, fark edilmeden idrar yolundan geçebilmekteyken, taş boyutları büyüdükçe böbrekte ve mesaneyi birbirine bağlayan tüpte (üreterde) sıkışabilirler.

Böbrek taşı olan hastalarda en sık görülen şikayet ağrıdır. Bazı hastalarda ağrı fark edilmeyecek kadar hafif düzeydeyken, bazılarında son derece şiddetli olabiliyor. Böbrek taşlarından kaynaklanan ağrılar genelde aralıklarla kendini gösterip kaybolan ağrılar şeklinde görülüyor. Hastalar ağrıyı genellikle “yan ağrısı” olarak tarif ediyor. Bu ağrı dışında, böbrek taşlarının belirtileri şunlardır:

İdrar yaparken ağrı

İdrarda kan

Mide bulantısı ya da kusma

Sık idrara çıkma

Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu

Ateş ve titreme

Kimi hastalarda ise herhangi bir şikayet olmaksızın, başka amaçla yapılan tetkikler sonucunda da tesadüfen böbrek taşları saptanabiliyor.

Böbrek Taşı Tanı Yöntemleri

Böbrek taşı hastalığında hastanın öyküsü ve fizik muayene ile birlikte, burada tespit edilen bulguları desteklemek ve tanıyı netleştirmek amacıyla üriner sistem grafisi ve ultrasonografi yapılabiliyor. Bu iki tetkik birlikte kullanıldığında böbrek taşlarının çok büyük bir kısmı tespit edilebiliyor.

Taşa bağlı olarak zaman zaman görülen idrar yolu enfeksiyonları veya idrarda kanamanın tespiti için idrar analizi yapılıyor. Bunun yanı sıra taşların niteliğinin tespit edilmesinde veya nedenlerinin araştırılmasında kan tetiklerine başvurulabiliyor. Çok küçük taşların tespiti veya ameliyat planlanan hastalarda böbrek anatomisinin görülebilmesi amacıyla kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekilebiliyor.

Böbrek taşlarının tespiti ve idrar yollarının değerlendirilmesinde kullanılan başka bir yöntem olan intravenöz piyelografide (IVP) hastanın damar yolundan röntgen altında tespit edilebilir bir ilaç veriliyor ve kan böbreklerden süzüldükten sonra ilaç idrar yollarından geçerken röntgen çekiliyor, böylelikle vücuttaki, böbrek taşları, idrar yollarındaki tıkalı alanlar ve böbreklerde kan akışı gözlemlenebiliyor.

Böbrek Taşı Tedavi Yöntemleri

Yapılan tetkikler ile böbrek taşı tanısı konulduktan sonra tedavi planlamasında en önemli faktörler taşın büyüklüğü ve böbrek içindeki yerleşimi oluyor. Böbrek taşının boyutu büyüdükçe hastanın taşı kendiliğinden düşürme şansı azalıyor. Ayrıca böbrek toplayıcı sistemlerinde, üst kısımda yerleşen taşların düşme ihtimali alt kısımda yerleşenlere oranla daha fazla oluyor.

Tedavinin şekli hastanın taşa bağlı olan ağrısının şiddeti, taşın böbrekte herhangi bir hasara sebep olup olmaması ve böbrek fonksiyonlarını bozup bozmamasına göre belirleniyor.

Sık tekrarlayan böbrek taşlarında, bu taşlara sebep olan altta yatan nedenin tespit edilmesi tedavide önem taşıyor. Bunun için özellikle detaylı laboratuvar testleri yapılması, kanda kalsiyum, magnezyum, fosfor, ürik asit, D vitamini ve parathormon düzeylerine bakılması gerekebiliyor.

Hastanın idrar pH’sının, idrarda sistin, ürik asit, oksalat düzeylerinin incelenmesi ve altta yatabilecek metabolik ya da hormonal bir neden tespit edilirse bunların tedavi edilmesi böbrek taşlarının tedavisinde ve önlenmesinde önem taşıyor.

Böbrekte veya idrar yollarında var olabilecek yapısal bozukluklar radyolojik tetkikler ile detaylıca araştırılıyor, gerekirse cerrahi yöntemlerle düzeltilebiliyor.

İnatçı böbrek taşlarında taşın cinsine göre ilaç tedavisi seçilebiliyor. Her ne kadar tedavi yöntemi ve kullanılacak ilaçlar değişse de, tedavinin temel amacı idrardaki kristallerin çözünürlüğünü artırmak ve bunların böbrekte çökerek taşlaşmasını engellemek oluyor.