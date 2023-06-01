Böbrek taşları, böbreklerde veya üriner sistemin diğer bölgelerinde oluşan küçük kristalize minerallerdir. Taşlar, idrar yolundan (üreter) geçerek vücuttan dışarı atılırlar. Böbreklerde çeşitli sebeplerde ortaya çıkan kristalleşmeye böbrek taşı denir. Böbrekler vücudun en çok çalışan organlarıdır. Şiddetli ağrıya sebep olan böbrek taşı kaç günde düşer, böbrek taşı kendiliğinden düşer mi?

Böbrek Taşı Kendiliğinden Düşer mi?

Böbrek taşlarının düşme süresi, taşın boyutu, konumu, şekli ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişir. Küçük taşlar (genellikle 5 mm'den küçük) genellikle kendiliğinden düşme eğilimindedir ve bu süreç birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir. Ancak daha büyük taşlar veya taşlarının düşmesini engelleyen diğer faktörler varsa, düşme süresi daha uzun olabilir veya taşlar kendiliğinden düşmeyebilir. Bazı faktörler taşların düşme olasılığını etkileyebilir.

Haberin Devamı

Boyut: Genellikle 5 mm'den küçük taşlar daha kolay düşer.

Konum: Taşın konumu, düşme süresini etkileyebilir. Üreterin alt kısmında veya mesanede bulunan taşlar daha kolay düşebilir.

Şekil: Düzgün ve yuvarlak taşlar, diğerlerine göre daha kolay düşebilir.

Tedavi: Böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan yöntemler (örneğin, litotripsi veya endoskopik müdahale), taşların düşme süresini etkileyebilir.

Bireysel faktörler: Kişinin yaşam tarzı, idrar yapma alışkanlıkları, sıvı alımı, beslenme ve genetik faktörler gibi kişisel faktörler de taşların düşme süresini etkileyebilir.

Haberin Devamı

Böbrek Taşı Kendiliğinden Düşer mi?

Bazı böbrek taşları kendiliğinden düşebilir. Küçük boyuttaki taşlar genellikle kendiliğinden düşme eğilimindedir. Bu taşlar, üreter boyunca geçerek idrarla birlikte vücuttan dışarı atılabilir.

Daha büyük taşlar veya taşlarının düşmesini engelleyen diğer faktörler varsa, böbrek taşları kendiliğinden düşmeyebilir. Bu durumda, doktorun müdahalesi veya tedavi gerekebilir. Böbrek taşlarının tedavisi, taşın boyutuna, konumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Litotripsi (şok dalgası ile kırma), endoskopik müdahale veya cerrahi gibi yöntemler kullanılabilir.

Bir böbrek taşınız olduğunu düşünüyorsanız veya böbrek taşı semptomları yaşıyorsanız, bir ürologla görüşmek önemlidir. Doktor, durumu değerlendirecek ve en uygun tedavi seçeneklerini size önerecektir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Ne Kadar Sürede İyileşir?

Lazerle yapılan endoskopik ameliyatlardan olan üreterorenoskopi (URS) ve retrograd intrarenal cerrahi (RIRS, Flexible URS) sonrası hastalar hızlıca (1-2 gün içinde) normal yaşamlarına dönebilmektedirler. Perkütan nefrolitotomi ve laparoskopik taş ameliyatı sonrası normal hayata dönüş süresi ortalama 5-7 gündür.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Genelde ameliyatların ardından iyileşme süresi bir ya da iki gün olsa da ağrılar birkaç gün kadar sürebilir. Eğer kapalı ameliyat yapıldıysa ağrı ve sızlama bir hafta kadar devam edecektir. Doktorunuzun verdiği ağrı kesicileri kullanmalısınız.