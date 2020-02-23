Böbrek üstü bezlerine zarar verilmeden tümör alındı

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mutlu Ateş, Göksenin Sevdin (45) adlı hastanın karnının arka tarafındaki alandan girerek, robotik yöntemle böbrek üstü bezine ulaşıp, 2 santimlik tümörü çıkardı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Ateş, dünyada ilk kez farklı bir yöntemle böbrek üstü bezi tümör ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Hipertansiyon şikayeti olan Göksenin Sevdin'in yapılan tetkiklerinde böbrek üstü bezinde adrenal kanser tespit edilince, hastaya robotik retroperitoneal parsiyel adrenalektomi (karnın arkasından robotik yöntemle böbrek üstü bezi korunarak sadece tümör alınması) ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Ateş, bu ameliyatın dünyada ve literatürde ilk olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını ifade etti.

'AMACIMIZ BÖBREK ÜSTÜ BEZİNİ KORUMAKTI'

İstanbul'da yaşayan tekstil mühendisi Göksenin Sevdin'in, 20'li değerlerin üzerine çıkan yüksek tansiyon sorunu yaşadığını belirten Doç. Dr. Ateş, hastanın İstanbul'da bir hastaneye başvurduğunda yapılan tetkiklerinde böbrek üstü bezinde tümör saptanmış olduğunu söyledi. Hasta kendilerine geldiğinde tümörün alınmasına karar verdiklerini aktaran Doç. Dr. Ateş, sırt bölgesinde sol böbreğin arkasından 10x6 santimlik alandan 8'er milimlik dört ve 12 milimlik bir kesiyle böbrek üstü tümörüne ulaştıklarını kaydetti. Tümörün böbrek üstü bezinin tamamını kaplamaması ve böbrek üstü bezinin fonksiyonunun da önemli olması nedeniyle böyle bir ameliyat yaptıklarını belirten Doç. Dr. Ateş, "Amacımız böbrek üstü bezini korumak ve sadece 2 santimlik tümörü çıkarmaktı. Ameliyat sırasında kitleye dokundukça tansiyon, 25'li değerlere kadar yükselmiş olsa da kitle böbrek üstü bezinin tamamını kaplamadığı için böbrek üstü bezini koruyup sadece kitleyi çıkardık" diye konuştu.

ALMANYA'DA EĞİTİM GÖRDÜ

İki yıl Almanya'da Heidelberg Üniversitesi SLK Klinikum Heilbronn'da robotik cerrahi eğitimi gördüğünü kaydeden Doç. Dr. Ateş, "Böbrek tümörlerinde karnın arka tarafından robotik cerrahiyle girilerek kitlenin alınması ameliyatı yapılıyordu ki bu da ilk olarak Türkiye'de yine bizim hastanemizde yapılmıştı. Ancak böbrek üstü bezi tümöründe daha önce robotik yöntemle böyle bir ameliyat yapılmadı. Robot yardımlı karnın arkasındaki sırt bölgesinden sadece tümörün alınıp, böbrek üstü bezinin korunduğu ameliyatı dünyada ilk biz yapmış olduk" dedi.

'BİR AN ÖNCE NORMAL HAYATIMA DÖNMEK İSTİYORUM'

Sağlığına kavuşan Göksenin Sevdin, böbrek üstü bezi tümörünün farklı şikayetle gittiği hastanede tesadüfen saptandığını belirterek, "Aslında tümörün ne olduğu da tam anlaşılamamıştı" dedi. Yakınlarının önerisi üzerine Antalya'ya gelerek Doç. Dr. Ateş'e başvurduğunu belirten Sevdin, robotik cerrahiyle hem tümörden hem de yüksek tansiyon sorunundan kurtulduğunu söyledi. Ameliyattan kısa süre sonra ayağa kalkabildiğini ve kendini çok iyi hissettiğini kaydeden Sevdin, "Bir an önce taburcu olup hayata katılmak istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA