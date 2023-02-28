Bobur Akbarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobur Akbarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobur Akbarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobur Akbarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobur Akbarov 14 Şubat 1989 tarihinde Andijon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бобур Акбаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobur Akbarov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bobur Akbarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kokand 1912 futbol takımında oynamaktadır. FK Kokand 1912 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bobur Akbarov'nin FK Kokand 1912 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bobur Akbarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobur Akbarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bobur Akbarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobur Akbarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FC Gulistan

- yılında Nasaf Qarshi

- yılında Bunyodkor

1 Ağustos 2014 yılında Navbahor

31 Aralık 2014 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2015 yılında Navbahor

1 Ocak 2016 yılında FK Andijon

1 Ocak 2017 yılında Kuala Lumpur

1 Temmuz 2019 yılında FK Andijon

12 Şubat 2020 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2022 yılında Surkhon

1 Ocak 2023 yılında Kokand 1912

Bobur Akbarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobur Akbarov şuan FK Kokand 1912 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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