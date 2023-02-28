Bobur Davlatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobur Davlatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobur Davlatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobur Davlatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobur Davlatov 1 Mart 1996 tarihinde Yangiyer şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Давлатов Бобур Баҳодир Ўгли şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobur Davlatov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bobur Davlatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bobur Davlatov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bobur Davlatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobur Davlatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bobur Davlatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobur Davlatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Mash'al

1 Ocak 2013 yılında LFK Rubin Kazan

8 Ağustos 2014 yılında Rubin Kazan II

7 Temmuz 2015 yılında Zhetysu

31 Aralık 2015 yılında Rubin Kazan II

29 Şubat 2016 yılında Aktobe

31 Aralık 2016 yılında Rubin Kazan II

9 Şubat 2017 yılında Neftekhimik

31 Temmuz 2017 yılında Loko Tashkent

3 Mart 2018 yılında Nasaf Qarshi

28 Ağustos 2019 yılında Neftekhimik

27 Temmuz 2021 yılında Metallurg Bk.

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

Bobur Davlatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobur Davlatov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Bobur Davlatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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