Bobur Farkhodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobur Farkhodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobur Farkhodov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobur Farkhodov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobur Farkhodov 11 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бобур Фарҳодов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobur Farkhodov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Asia Sports Management yapmaktadır. Bobur Farkhodov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bobur Farkhodov'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bobur Farkhodov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobur Farkhodov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bobur Farkhodov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobur Farkhodov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bunyodkor

5 Mart 2020 yılında FK Buxoro

31 Aralık 2020 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2021 yılında Minija

1 Ağustos 2021 yılında Xorazm FС

25 Şubat 2022 yılında Sogdiana

20 Temmuz 2022 yılında Metallurg Bk.

15 Şubat 2023 yılında FK Andijon

Bobur Farkhodov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobur Farkhodov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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