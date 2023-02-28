Bobur Kosimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobur Kosimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobur Kosimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobur Kosimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobur Kosimov 11 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бобур Қосимов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobur Kosimov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bobur Kosimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bobur Kosimov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bobur Kosimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobur Kosimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bobur Kosimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobur Kosimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Mash'al

1 Ocak 2019 yılında Dinamo

12 Ocak 2021 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2022 yılında FK Turon

Bobur Kosimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobur Kosimov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.