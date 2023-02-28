Boburbek Yuldashov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boburbek Yuldashov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boburbek Yuldashov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boburbek Yuldashov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boburbek Yuldashov 8 Nisan 1993 tarihinde Fergana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бобурбек Ильхомжон оглы Юлдашов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boburbek Yuldashov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boburbek Yuldashov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Boburbek Yuldashov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boburbek Yuldashov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boburbek Yuldashov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boburbek Yuldashov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2017 yılında Neftchi

31 Aralık 2017 yılında Loko Tashkent

16 Temmuz 2018 yılında Neftchi

1 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

6 Ocak 2022 yılında Qizilqum

19 Ocak 2023 yılında Sogdiana

Boburbek Yuldashov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boburbek Yuldashov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Boburbek Yuldashov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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