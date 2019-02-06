Bocce grup müsabakaları Kula’da yapıldı

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından düzenlenen okullar arası Bocce yıldızlar grup müsabakaları Kula'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programında yer alan okullar arası Bocce müsabakaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Manisa il genelinde yapılacak olan final müsabakalarına katılacak olan okullar, Kula'da yapılan grup maçlarında yarıştı. 2 grup halinde yapılan müsabakalarda dereceye giren takımlar, Manisa'da yapılacak olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Yapılan grup müsabakalarına Kula Atatürk Ortaokulu, Gökçeören Ulupınar Ortaokulu, Sandal Cumhuriyet Ortaokulu, Selendi Yatılı Bölge Okulu ve Demirci 75. Yıl Ortaokulu katıldı. Yıldız erkeklerde birinciliği Selendi Yatılı Bölge Okulu göğüslerken, yıldız kızlarda ise Kula Atatürk Ortaokulu birinci oldu. Grup müsabakalarından dereceyle çıkan Selendi Yatılı Bölge Okulu ve Kula Atatürk Ortaokulu Manisa'da yapılacak olan finallerde okullarını temsil edecek.

Grup müsabakalarına katılan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programında yer alan bu Bocce müsabakalarının öğrenciler arasında farklı bir yer edindiğini söyledi. Diğer spor faaliyetlerine oranla bakanlık tarafından öne çıkarılmaya çalışan bu müsabakaların Kula ve Manisa için hayırlı olmasını dileyen Sümen, müsabakalarda yarışan öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İHA