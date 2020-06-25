Böceklerden ilk ipek hasadı yapıldı

Harran Üniversitesinde ekilen dut fidanları ile ipek böcekleri ilk kozalarda meyvelerini verdi.

Kozabirlik tarafından gönderilen ipek böceği yumurtaları, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde deneme amacıyla beslenmeye başlamıştı. Yoğun uğraşı ve uygun şartların sağlanması sonucu 45 günlük süre içinde koza oluşumu gerçekleşti.

İpekböceği hasadına, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, rektör yardımcıları Prof.Dr. Murat Demir ile Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, proje koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Şahin Toprak ve ilgili akademisyenler katıldı.

Şanlıurfa'nın geçmiş kültüründe var olan ipek böcekçiliğinin yeniden hayat bulmasına öncülük edeceğine inandıklarını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Deneme amaçlı yapılan ilk yetiştiricilikte başarı sağladık. İleride ipek böceğinden kozaya, kozadan ipliğe ve iplikten halıya dönüştürecek bir entegre sistemin kurulması, bu işteki katma değeri daha da arttıracak ve aynı zamanda istihdama katkı sağlamış olacaktır. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol sayesinde her yıl 10 bin dut ağacının ekimi sağlanacak olup, geniş çaplı bir ipek böceği yetiştiriciliği planlanmaktayız. Bu arada öğrencilerimizi de projede değerlendirerek burs alma imkanı sağlayacağız. Bu anlamda dut temininde yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e, Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba'ya, Şanlıurfa Eczacılar Odasına ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İleride ipek böcekçiliği ile ilgili AR-GE çalışmalarının da yapılması gerektiğine vurgu yapan Proje koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Şahin Toprak, projenin aynı zamanda sosyal sorumluluk yönü olması açısından da oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Gelecek sezonda "Kozamı örüyorum, Bursumu alıyorum" projesinin hayata geçirilmesiyle, öğrencilerin sosyal sorumluluk yönlerini de geliştireceğine inandığını da belirtti.

Kaynak: İHA