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Böcü ne demek, TDK'ya göre Böcü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Böcü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Böcü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Böcü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Böcü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Böcü ne demek, TDK'ya göre Böcü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Böcü ne demek? Böcü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi böcü kelimesi. Peki böcü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre böcü nedir, böcü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BÖCÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Böcü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre böcü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurt
- Böcek
- Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet, hortlak vb. hayalî varlık

BÖCÜ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ferace ile böcü gibi çıkacak değilim ya.

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