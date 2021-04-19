Bodinoz Makinesi Operatörü, Ambalaj-Poşet İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Bodinoz Makinesi Operatörü, Ambalaj-Poşet İmalat Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bodinoz Makinesi Operatörü, film üfleme makinası, film şişirme makinası olarak da bilinen bodinoz makinalarını kullanan yetkin kişidir.

Bodinoz Makinesi Operatörü, Ambalaj-Poşet İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası Maaşları

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bodinoz Makinesi Operatörü, Ambalaj-Poşet İmalat Ustası Olmak Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

VERİGİRİŞİ

Bodinoz Makinesi Operatörü, Ambalaj-Poşet İmalat Ustası Ne İş Yapar?

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev ve işlemleri yerine getirir.

Bodinoz Makinesi Operatörü, Ambalaj-Poşet İmalat Ustası Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleridir.

Bodinoz Makinesi Operatörü, Ambalaj-Poşet İmalat Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası mesleğinin meslek kodu 8142.39 olarak belirlenmiştir

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