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  3. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırı

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırı

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, belediye önünde bir personel tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Batmaz dahil toplam 3 kişinin yaralandığı arbede sonrası yakalan şahıs gözaltına alındı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu bir cana kasıt saldırısıdır" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırı

Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gelen Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’a bıçakla saldırdı. Diğer personellerin de araya girdiği olayda 3 kişi yara aldı. Ardından bıçağını da yanına alan saldırgan motosikletiyle hızla oradan uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kenan K.,  iddiaya göre elindeki bıçağı araziye attıktan bir süre sonra müdürlük binasına geri döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS'TAN AÇIKLAMA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu tamamen cana kasıt saldırısıdır, orada kişi önemli değil çünkü oradaki bütün arkadaşlara saldırmış. Önder ve Emel arkadaşlarımız da var işin içerisinde. Bu adam bizim personelimiz. Veterinerlik işlerinde çalışıyor. Bizim başkan yardımcılarımızı suçlayarak sabah Sosyal İşlerde gelip saldırıda bulunuyor ve ölüm tehditleri ve gariz küfürler ediyor. Biz hemen başsavcımız ve emniyet güçlerimizle görüştük. Kendisini aldılar, bir taraftan da adli süreç devam ediyor.

Başsavcımız da sağolsun konuya hemen dahil oldu. Rapor alınacak. Ufak tefek çizikler dışında Allah’a şükür durumunda bir sıkıntı yok ama büyük bir faciadan döndük diyebilirim.
Görevlendirmesi Emel Başkan zamanında yapıldığı için Sosyal İşlerde bulunuyormuş. Orada kavga yaşanınca herkes dahil olmuş işin içine. Biz gerekeni yapacağız. Cana gelen herhangi bir sıkıntı yok."

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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