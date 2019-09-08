Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Sivas Belediyespor: 0-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Kadir Beyaz (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (xx) - İzzet (xxx), Muhammet (xx), Orhan Şam (xxx), Oğuzhan (x), Erkan (xx), Ozan (x) (Dk. 70 Hüseyin xx), Sergen (xx) (Dk. 76 Burak x), Mustafa Sevgi (xx) (Dk. 65 Emre Can x), Batuhan (xx), Şaban (x)

SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Mert (xxx) - Safa (xxx), Ercüment Eray (xx) (Dk. 72 Mustafa Aydoğdu xx), Mustafa Aydın (x) (Dk. 80 Mete x), Gencay (xxx), Burak (x) (Dk. 90 Taner), Serkan (xx), Kerem (xxx), Şevki (xx), Ömer Faruk (xxx), Fatih (x)

SARI KARTLAR: Mustafa Sevgi (Bodrum Bld Bodrum) - Serkan, Gencay, Ercüment Eray, Burak, Ömer Faruk (Sivas Bld)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Ankara Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ilk iç saha maçında Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İlçe Stadı'ndaki maça iki takım, "Kadına yönelik şiddete hayır" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da izledi.

23'üncü dakikada Sivas Belediyespor gole yaklaştı. Ercüment Eray'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ömer Faruk'un kafa şutu direkten döndü.

52'nci dakikada gelişen Bodrumspor atağında Ozan'ın derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Sergen'in şutu auta çıktı.

54'üncü dakikada bu kez Bodrumspor direğe takıldı. Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest vuruşta Muhammet'in kafa şutu direkte patladı, dönen topu defans uzaklaştırdı.

70'inci dakikada ev sahibinden Batuhan'ın ortasına Şaban'ın şutu auta çıktı.

76'ncı dakikada Bodrum'da Batuhan'ın kullandığı kornere penaltı noktası üzerinden Hüseyin'in şutunu Ömer Faruk çizgiden çıkardı.

Maç 0-0 sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA