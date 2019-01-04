Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 17 Ocak’ta perdelerini açıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 17 Ocak Perşembe günü Saat 20.00'de Herodot Kültür Merkezi'nde "Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası" adlı oyunu ile 2019 sezonunu açıyor.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ilk perdesini Herodot Kültür Merkezi'nde açan ve bugüne kadar "Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası" ve çocuk oyunu "Çizmeli Kedi" ile gerek Bodrum gerekse Milas, Muğla ve Diyarbakır'da oyunlarını sürdüren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 2019 Ocak ve Şubat programı açıklandı.

Bodrum'da iki kez kapalı gişe oynayan, Türk Tiyatrosu'nun duayeni Oktay Arayıcı'nın ölümsüz eseri Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası'nda ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er ve Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın yer alıyor.

Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen "Büyük oyunumuzu her ayın son cuması oynamayı hedefliyoruz. Bodrumluları sürekli bilgilendireceğiz. Yanı sıra yeni oyunlar da koyacağız. Ancak özellikle Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası'nı, Bodrum'da sadece iki kez oynadık. Çizmeli Kedi çocuk oyunundan da gördük ki, her hafta seyircimiz var. Bodrum'da yerleşik nüfus yoğunluğunu düşünürsek, ayda bir kez büyük oyunu mutlaka beklediğimiz seyirci sayısına ulaşacaktır. Bodrum halkının desteği bize güç veriyor. Teşekkürlerimizi iletiyor, bizleri yalnız bırakmayın diyoruz" dedi.

Duygu Cindoruk tarafından uyarlanan, Gülbin Yeşil'in yönettiği, Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın'ın oynadığı "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyunu ise büyük beğeni toplayarak, her hafta oynamaya devam edecek.

Program:

Ocak 2019

17 Ocak Perşembe - Saat 20.00 Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası

20 Ocak Pazar - Saat 14.00 "Çizmeli Kedi" Oyun

27 Ocak Pazar - Saat 14.00 Çizmeli Kedi Oyun

Şubat 2019

22 Şubat Cuma - Saat 20.00 Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası

9, 16,23 Şubat Cumartesi - Saat 14.00 Çizmeli Kedi

Kaynak: İHA