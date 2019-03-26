Bodrum çarşısı sezona hazır

Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum İlçe sınırları içerisinde inşaat işleri yapım işi" kapsamında ihale edilen alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Bodrum çarşısı, daha ferah bir görünüme kavuşarak yepyeni haliyle vatandaşın hizmetine sunuldu.

Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Çarşı Mahallesi, belediye binası, Dr. Alim Bey Caddesi ve Hilmi Uran Meydanı Aya Nikola Kilisesi civarındaki tüm sokaklarda, 10 bin metrekare traverten ve mermer zemin kaplamaları yapıldı. Bu bölgelerdeki yağmur suyu drenaj hatları da Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. 2018/373023 ihale kayıt numaralı "Bodrum İlçe Sınırları İçerisinde İnşaat İşleri Yapım İşi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar 4,5 milyon TL'ye mal oldu.

Eski Çeşme Mahallesi Cafer Paşa Caddesi'nde ise 5343 metrekare traverten parke, 1738 metrekare traverten bordür, 5012 metrekare kumlu parke yol ile 758 metrekare beton yol imalatları yapıldı. Yağmur suyu drenaj hatları da, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. Çalışmanın maliyetinin 1,5 milyon TL olduğu bildirildi.

Bodrum Belediyesi ekipleri ayrıca, çarşı bölgesinde yer alan mekanlardaki çatıda biriken suların yollara gelişi güzel akmasını önlemek için çatı hatlarını da yağmur suyu hatlarına bağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri de söz konusu bölgelerdeki temiz su hatlarını ve abone bağlantılarını yeniledi.

Çarşı Mahallesi'nde ve Eski Çeşme Mahallesi'nde, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin koordineli olarak yaptıkları çalışmalarda yağmur suyu mazgalları yapım işi ile birlikte Telekom'un çalışmaları, Süperonline hatları, kanalizasyon bacalarını yükseltme çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Belediyesi tarafından bir süredir çarşıda devam ettirilen çalışmaları değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, hem Bodrum çarşısını güzelleştirmek hem de alt yapıyı yenileyerek çarşı esnafının daha konforlu bir şekilde hizmet etmelerini sağlamak amacıyla bölgede hummalı bir çalışma yapıklarını ve çalışmaların sezon öncesi tamamlandığını belirtti. Mevsim şartları nedeniyle yağan yağmurlarda, zaman zaman çalışmalara ara vermek durumunda kaldıklarından Bodrum çarşı esnafına sabırlarından ve hoşgörülerinden ötürü teşekkür etti.

Çalışmaların tümünün daha yaşanılabilir bir kent için ve Bodrum'un güzelliğine güzellik katmak için olduğunu söyleyen Başkan Kocadon, "Dünya markası Bodrum'umuzu geleceğe en iyi şekilde taşımak amacıyla hizmetlerimizin aksamadan ilerlemesi için çalışıyoruz. Biliyorsunuz büyükşehir belediyesine adayım. Bunun nedeni de, hem Bodrum'a hem de tüm Muğla'ya vizyoner bakış açısıyla en iyi şekilde hizmet edebilmek. Halkımızın beklediği hizmetleri, ekonomimizi doğru kullanıp yönlendirip doğru projeler geliştirerek en iyi şekilde yerine getirmek için ekipçe çalışmalarımı sürdürmek gayretindeyim. Benden sonra gelecek olan Bodrum Belediye Başkanının ve belediyede emek veren tüm çalışanlarımızın da bu bakış açısıyla Bodrum'a sahip çıkacaklarına inanıyorum. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece Bodrum'un sorunlarını hep birlikte aşacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA