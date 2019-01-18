Bodrum Deniz Müzesi'ndeki bir deniz kabuğu 460 milyon yıllık çıktı

BODRUM Deniz Müzesi'nde sergilenen deniz kabukları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bir deniz kabuğunun 460 milyon yıl öncesine tarihlendiği bildirildi.

Bodrum'da yaşayan işadamı Hasan Güleşçi, 40 yıl boyunca 130 ülkeden topladığı 7 bin deniz kabuğunun yer aldığı koleksiyonunu 6 yıl önce Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladı. 130 civarında aileye mensup yaklaşık 7 bin deniz kabuğundan oluşan koleksiyondaki fosillerin tarihlendirilmesi için Ege Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Paleontolog Serdar Mayda ve Paleoantropolog Seda Deniz Kesici tarafından fosil örnekleri üzerinde sistematik çalışma başlatıldı. 46 deniz kabuğunun fosil olduğu anlaşılınca detaylı inceleme yapıldı. Deniz kabuklarının içerisinde 1 milyon yılla 460 milyon yıl öncesinden kalma fosiller bulunduğu tespit edildi. 460 milyon yıllık deniz kabuğu fosili heyecan yarattı.

Paleontolog Serdar Mayda, koleksiyondaki fosillerle ilgili yaptığı açıklamada, "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu, güncel örnekleriyle birlikte düşünüldüğünde ülkemizdeki ilk koleksiyonu oluşturmaktadır. Özellikle Amerikan fosil faunasına ait bu örnekler bilim dünyasında karşılaştırma materyali olarak kullanıma sunulacak ve bundan tüm paleontoloji camiası faydalanabilecek. Bu açıdan da müzedeki ilgili koleksiyonun varlığı ayrı bir önem teşkil etmektedir. Bu koleksiyonu temel alan uluslararası bir çalıştay fikrinin Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi'nin de katkılarıyla bilim dünyasına duyurulması planlanmaktadır" dedi.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selin Cambazoğlu da "460 milyon yıllık fosil deniz kabuğunun da aralarında bulunduğu koleksiyonumuzu görmek için herkesi müzemize bekliyoruz" dedi.

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DHA