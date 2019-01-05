Bodrum Deve Güreşi Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Kızılağaç Deve Güreşi Arenasında bu pazar günü düzenlenecek olan "Bodrum Deve Güreşi Festivali" öncesi güreşçi develer, Bodrum ilçe merkezinde kortej yürüyüşü yaptı. Korteje Başkan Mehmet Kocadon da katılarak festivale tüm Bodrum halkını davet etti.

Bodrum Belediyesi tarafından 06 Ocak 2019 Pazar günü saat 10.00'da Kızılağaç Deve Güreşi Arenasında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un himayesinde düzenlenecek olan Bodrum Deve Güreşi Festivali'ne katılacak develer, kortej yürüyüşü yaptı. Festival öncesi Bodrum Otogarında toplanan güreşçi develer, Cevat Şakir Caddesi'nden Neyzen Tevfik Caddesi boyunca deve sahipleriyle birlikte marinaya kadar yürüdü. Korteje vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşe katılan develeri, kortejin son durağı marinada, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon karşıladı.

Bodrum yarımada halkını pazar günü yapılacak olan güreş festivaline davet eden Mehmet Kocadon, "Özellikle gördüğünüz gibi muhteşem bir atmosfer var. Esnafın ilgisini de görüyorsunuz. Deve güreşi Bodrum'umuzun örf ve adetlerinden, kültürlerindendir. Çok eski yıllardan gelen örf ve adetimizdir. Tabi ki bu örf ve adetleri, bu kültürü devam ettirmek, bizim en büyük görevlerimizden birisi. Çünkü her zaman söylüyorum; bir toplumu yok etmenin en kolay yolu; örflerini, adetlerini yok etmektir. Tüm bunlar yok olunca da, yozlaşan bir topluma doğru gideriz. Deve güreşlerimiz bizim bir kültürümüzdür. Bunun devamı için de hep beraber mücadele ediyoruz. Gördüğünüz gibi tam bir festival havasında geçiyor. Zaman zaman eleştiriler alınıyor zaman zaman bazı söylemler yapılıyor ama şu gördüğünüz develerin değeri 250 bin TL'den başlayıp 750 bin TL'ye kadar gidiyor. Hiç kimse devesinin zarar görmesini istemez. Ve bu güreşler, profesyonel hakemler eşliğinde yapılıyor. Dikkat ettiyseniz risk minimum. Yani bugün futbol maçındaki basketbol maçındaki spor müsabakalarındaki risk ne ise bizim deve güreşlerimizde de risk aynı. Onun için zaman zaman bu eleştirileri alıyoruz ama böyle eleştiriler almamız, bizim örf ve adetlerimizden, kültürlerimizden vazgeçeceğimiz anlamına asla gelmez. Bizden sonraki nesillerde de en iyi şekilde bu adetlerimiz, kültürlerimiz devam edecektir. Bugün bunun en güzel örneği, şu marinadaki gördüğünüz atmosferdir. Hem Bodrum ekonomisine hem de Bodrum esnafına müthiş bir canlılık kazandırmıştır. Onun için özellikle bu kültürü yaşatmaya çalışan deveci kardeşlerimize en büyük desteği veren Bodrum yarımadası halkına ve Ege bölgesi halkına bir defa daha teşekkür ediyorum. 150'ye yakın deve ile bu güreşler yarın yapılacak. İnşallah hava da müsaade eder de, Ege bölgesinin en büyük güreşlerinden bir tanesini Bodrum'da yapmış oluruz" dedi.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen yaklaşık 150 güreşçi devenin katılım göstereceği Türkiye'nin en görkemli Deve Güreşi Festivali, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA