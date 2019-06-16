Bodrum-Milas Havalimanı'nda özel bir uçak pistten çıktı

Dalaman’dan gelen ve Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir uçağın iniş yaptığı sırada ön dikme hatası sebebiyle lastiğinin patladığı ve pistten çıktığı öğrenildi. Havalimanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatıldı. İniş yapacak uçakların ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği aktarıldı.

Uçakta sadece kaptan ve mürettebatın olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.