Bodrum Türkbükü'nde hareketli dakikalar: Ünlüler bile bu otelde kalıyordu! Tecavüz skandalıyla sarsıldı!

Bodrum'da ismi ünlü kişilerle anılan bir otelde yaşanan tecavüz skandalı, herkesi dehşete düşürdü. Barda tanıştığı 19 yaşındaki B.D.'nin tecavüzüne uğradığını öne süren M.Ö. isimli 18 yaşındaki genç kızın şikayeti üzerine ortaya çıkan olayda, jandarmanın duruma müdahale etmesinin ardından gece yarısı otelde güvenlik sağlandı.

AĞLAYARAK JANDARMAYI ARADI

Lahmacun ve mantısıyla nam salmış, ünlü isimlerin sıklıkla misafir olduğu Türkbükü'ndeki bir otelde, barda tanıştığı B.D.'nin tecavüzüne uğrayan M.Ö. jandarmayı arayıp ağlayarak durumu anlattı. İhbar üzerine otele gelen jandarma ekipleri, genç kızın yardımına koştu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sabah'ın haberine göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle yüzde 100 doluluğa erişen Bodrum'da, özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği bir otelde konaklayan 18 yaşındaki M.Ö., gece saatlerinde, barda tanıştığı B.D.'nin tecavüzüne uğradı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde jandarma ekiplerini arayıp ağlayarak yardım isteyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, genç kızın ifadesini alarak onu hastaneye sevk etti. Jandarmanın gelişiyle konukların rahatsız olması üzerine hareketli dakikaların yaşandığı olayda, tecavüz ettiği öne sürülen B.D., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.