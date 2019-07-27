Bodrum ve Datça'da 78 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde yapılan dört ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça ilçesi kuzeyinde dün saat 04.55'te, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunun bildirilmesi üzerine, bölgeye bir Sahil Güvenlik botu gönderildi. Durdurulan lastik bottaki 19'u Suriye, 14'ü Filistin, 6'sı Yemen ve 1'i Somali uyruklu toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 10'u kadın, 4'ü çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Bodrum ilçesinde ise dün ve bugün sabaha karşı, Kargı Adası yakınları, Akyarlar önleri ve Hüseyin Burnu açıklarında yapılan üç ayrı operasyonda 19'u Filistin, 11'i Suriye, 7'si Orta Afrika, 1'i senegal uyruklu toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 7'si kadın, 12'si çocuk olan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botlarına alınarak kıyıya getirildi.

Bodrum ve Datça'da kimlik tespit işlemleri süren toplam 78 kaçak göçmenin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.

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DHA