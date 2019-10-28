Bodrum ve Milas’ta 26 bin fidan dikilecek

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Türkiye genelinde 11 Milyon Fidan Dikim yapılacağını bunun 26 bin'i ise Milas ve Bodrum'a dikileceğini açıkladı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile Bodrum ve Milas'ta görev yapan basın mensupları katıldı.

Toplantıda 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği ile ilgili bilgiler aktaran Yasin Yaprak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak, ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya'ya duyurmak, dikkatleri ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek ve yapacağımız başvuru ile Guinness rekorlar kitabına girmek maksadı ile; öğrencilerden, askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11 de 81 ilimizde 2023 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bu kapsamda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak bakarsak, bölge müdürlüğümüzde 300 bin, Muğla ili özeline bakarsak 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız."

Milas ve Bodrum'da 12 lokasyonda 26 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Yasin Yaprak, "Bu fidan dikimleriyle bir taraftan toplumun tüm kesimlerinin toprakla haşır neşir olmasını sağlamak, diğer taraftan da ülkemizin başarılı ağaçlandırma çalışmalarını Dünya'ya duyurmak ve dikkatleri çekmek istiyoruz. Fidan dikim alanlarını belirlerken özellikle orman yangınları sonucunda zarar görmüş sahalarımızdan başlamak üzere köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecek."

Geçen sezon boyunca Bodrum ve Milas'ta toplamda 67 orman yangınının çıktığını, 415,5 hektar sahanın zarar gördüğünü dile getiren Yaprak, Muğla'daki yangınları terör örgütünün çıkardığı iddiaları ile ilgili de "Muğla özelinde baktığımızda gerek kolluk kuvvetleri, gerek kendi araştırmalarımız devam ediyor ama şu anda kayda girmiş böyle bir durum yok. Suç unsurları belli süreler boyunca takip ediliyor. Şu anda takipteyiz. Bizim yanımızda istihbarat olsun, jandarma olsun, emniyet olsun çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

Yaprak, yangınlarla ilgili adliyeye intikal etmiş bir olay olup olmadığı ile ilgili soruya "Evet var. Mumcular Bayır yangınında tespit edilmiş ve savcılığa intikal ettirilmiş." şeklinde konuştu.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak çıkan orman yangınlarının yüzde 24'ünün ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 13'ünün kasıt, yüzde 32'sinin yıldırım kaynaklı yüzde 31'nin ise sebebinin belirlenemediğini söyledi.

Yasin Yaprak, "Şu an itibariyle Türkiye genelinde 2 bin 243 adet yangın meydana gelmiş. 6 bin 69 hektar saha zarar görmüş. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü özeline de baktığımız zaman 284 adet yangınımıza karşılık 950 hektar orman alanımız tahrip olmuştur."

Bodrum'daki ağaçsız alanların ağaçlandırılması ile ilgili soruya da yanıt veren Yasin Yaprak, "Bunun için yağış miktarı gibi bazı etkenler bir arada değerlendiriliyor. Buna göre ağaçlandırma projeleri hazırlamak lazım. Biz ağaçlandırma verilerini hazırlarken en uygun şartları taşıyan yerlerden başlayarak bunları yapıyoruz. Biz bu konuda etüt proje birimindeki arkadaşlarımızı teknik olarak çalıştırabiliriz. Biz ayrıca bu çalışmaları orman kadastrosuna göre orman olan yerlerde bu çalışmaları yapabiliriz. Orman vasfı olmayan yerlerde bunları yapmamız mümkün değil. Ama devlete ait olup da orman yetiştirebilecek yerler varsa gerekli yazışmalarla bize tahsisini isteriz. Tahsisi yapılırsa ağaçlandırırız." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarını söndürmek için orman gönüllüleri oluşturulacağını ifade eden Yaprak, "Gönüllü ekip oluşturulacak. Gönülle eğitim verilecek. GSM operatörlerinden gönüllülere ulaşılacak. Önümüzdeki sezona kadar hazır etmeyi planlıyoruz. Yani orman gönüllüleri oluşturulacak. Onlara elbise ekipman desteği de kurumumuz tarafından sağlanacak." şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopterine binen basın mensupları, yaz aylarında çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanları havadan görüntüledi.

Kaynak: İHA