Bodrum Yahşi’de 5 bin hane suya kavuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent ve Yahşi Mahallelerinde 55 bin metre içme ve kullanma suyu hattı döşendi.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde 10 bin metre MUSKİ ekipleri tarafından yeni şebeke hattı döşendi. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde 5 bin hane içme suyuna kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri turizm cenneti Bodrum'un su hatları yeniliyor şebeke bağlantısı olmayan mahallelere şebeke bağlantısı kuruyor. Bodrum'un Ortakent ve Yahşi mahallelerinde İller Bankası tarafından 45 bin metre içme suyu şebeke hatları tamamlanıp devreye alındı. Öte yandan Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde MUSKİ ekipleri tarafından 10 bin metre yeni şebeke hattı döşendi. Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde 5 bin hane suya kavuştu.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ortakent ve Yahşi Mahallelerinde 55 bin metre içme ve kullanma suyu hattı döşendi. Bölgede şebeke hatları devreye alınarak su sıkıntısı yaşayan ve şebeke hattının hiç bulunmadığı bölgelere yeni şebeke hatları kazandırıldı. Bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gerekli abone başvuru talepleri yapılması durumunda talepler hızlı şekilde karşılanarak su sorunu yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır" denildi.

Kaynak: İHA