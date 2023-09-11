Bodrum’da 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevi açıldı

Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular-Karaova Mahallesi'nde yer alan, yaklaşık bir yıl önce temelleri atılan 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Karaova Mahallesi'nde mevcut ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılan, 75 öğrenci kapasiteli günüz bakımevi açılışı, düzenlenen törenle yapıldı. Sunuculuğunu Banu Tarancı'nın yaptığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlk olarak konuşan Karaova muhtarı Muhammet Karademir, eğitimin önemine değinerek çocukların eğitimine katkı sağlayacak hizmetin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayırsever Canbaz ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Gündüz bakımevi 6 aylığına Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Kreş hakkında bilgiler aktaran Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı konuşmasında şunları belirtti:

"Mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait olan üzerinde bulunduğumuz alan 825 metrekare olup 385 metrekarelik kapalı alanı mevcuttur. Bunun dışındaki 425 metrekarelik alan da okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla etkinlik alanı olarak tasarlanmıştır. İçerisinde 5 adet sınıf, 1 adet müdür ve müdür yardımcısı odası, 1 adet rehberlik servisi bulunmaktadır"

Bakımevinin, bölgede depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve yapımı halen devam eden Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri için Bodrum Meclisi'nin kararı ile 6 aylığına İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini ileten Yılmaz, inşaat tamamlandığında bakımevinin tekrar 0-3 ile 0-6 yaş gurubu öğrencilere hizmet vereceğini belirtti.

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Bodrum Belediyesi 100. Yıl Ateş Canbaz Kreş ve Gündüz Bakımevinin bağışçısı Nazmi Canbaz ise daha nice böyle eğitim yuvaları için destek olmak istediğini ifade ederek herkese teşekkür etti. Nazmi Canbaz'ın konuşmasının sonunda Başkan Aras kendisine teşekkür plaketi verdi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşık bir yıl önce temelini hep beraber attıkları gündüz bakımevinin açılışında emekleri olan başta Canbaz ailesine ve tüm çalışanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı.

5 ayrı mahallede 5 gündüz bakım evi daha açılacak

Belediye gündüz bakımevlerinin mevcut piyasa şartlarında uygun fiyata hizmet verdiğini, ilkini iki yıl önce Konacık'ta, ikincisini Canbaz ailesinin katkısıyla Karaova'da açtıklarını belirten Başkan Aras, Bodrum'da özellikle okul öncesi eğitim tesisi ihtiyacının olduğunu ilerleyen günlerde Çırkan, Gümbet, Yalıkavak, Turgutreis, Gündoğan Mahalleleri'nde gerek belediye bütçesi gerek hayırseverlerin destekleriyle gündüz bakımevlerinin açılacağını söyledi.

Okul öncesi eğitimin kadının hayatındaki önemine vurgu yapıldı

Günümüzde özellikle kadınların çocuklarına bakmak zorunda olmalarından dolayı ekonomik hayata katılmakta zorlandıklarını ifade eden Başkan Aras, kadınların sosyal ve ekonomik hayata geçişlerini hızlandıracak şeyin onların çocuklarını, bebeklerini bu gündüz bakımevlerinde eğiterek ve onlara zaman vererek gerçekleştirebileceklerini söyledi. Bodrum'da şu anda çoğu ailenin kreş paralarını ödemekte zorlandığını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Aras şu şekilde devam etti: "Dışardaki özel kreş bakımevlerinin yarı fiyatına burada hizmet veriyoruz. Kontrollü, denetimli, yemeğiyle, bakımıyla, temizliğiyle, öğretmenlerimizin liyakatiyle iyi bir eğitim veriyoruz. Daha nice bu tür hizmetleri bölgemize kazandırmak zorundayız. Belediyenin tüm birimleri gece gündüz demeden çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum"

Tören bitiminde yerel sanatçı Halil Bilgiç Bodrum türkülerini seslendirirken bakımevinin önünde belediye tarafından tüm katılımcılara lokma dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)