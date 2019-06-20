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  3. Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede (2) 

Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede (2) 

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kaçak göçmenin sağ kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili adliyeye sevk...

Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede (2) 

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kaçak göçmenin sağ kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı. Serbest kalan şüphelinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

DHA

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