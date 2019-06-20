Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede (2)
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kaçak göçmenin sağ kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili adliyeye sevk...
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 kaçak göçmenin öldüğü, 31 kaçak göçmenin sağ kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı. Serbest kalan şüphelinin sınır dışı edileceği öğrenildi.
DHA
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