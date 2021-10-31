Bodrum'da 20 kedi katledildi! O görüntüler adeta kan dondurdu!

Korkunç görüntülere, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Kumköy mahallelerinde rastlanıldı. Bahsi geçen mahallelerde 10 gün arayla toplamda 20 kedi cesedi görüldü. Ölen kedilerden birini daha önceden seven bir çocuğun ise, fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Vatandaşlar, kedilerin tarım ilacıyla zehirlendiğini öne sürdü.

SİTE SAKİNLERİ BELEDİYEYE BİLDİRDİ

Kumköy Mahallesi'nde 10 gün önce 5 kedinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü. Bir süre sonra kedilerin öldüğü anlaşıldı. 26 Ekim'de ise bu kez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde mazgal içerisinde ve yollarda kedi cesetlerine rastlayan site sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesi ardından yapılan inceleme sonucu 15 kedinin öldüğü tespit edildi.

Kedilerin ölüm nedeninin kesinleşmesi için nekropsi yapılacağı belirtilirken site sakinleri kedilerin tarım ilacıyla zehirlendiğini iddia etti.

KEDİYİ SEVEN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Site sakinlerinden Krıstina Hiora, kedisinin hayatını kaybettiği gün, 6 yaşındaki oğlunun da fenalaştığını, ardından hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Haski cinsi köpeğim vardı. 3,5 ay önce öldü. Ölmeden önce veterinere götürdük fakat yapacak bir şey yoktu. Serum taktılar ancak kurtarılamadı. Veteriner tarım ilacıyla zehirlenip, öldüğünü söyledi. 2 ay kadar önce, bu defa yavru kedimi bahçe içerisinde ölü olarak buldum. 7 aylık bir başka yavru kedim var, ev kedisi hiç dışarıya çıkmayan. Geçen 26 Ekim'de balkonumuzda kötü durumda bulduk. Oysaki sadece o gün dışarı kaçmıştı. Veterinere götürdük, müdahale etti. Ancak o da kurtarılamadı. Zehirlenmeye bağlı öldüğünü söylediler. Bu sitede kedileri öldüren birileri var.

Bizim sitede 15 ölü kedi bulundu. En son yavru kedim ölmeden kısa bir süre önce onunla oynayan 6 yaşındaki oğlum da aniden fenalaştı. Hastaneye gittik, sebebini bulamadılar. Bunun üzerine İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Kan tahlilleri verdik, sonuçlarını bekliyoruz. Çocuğum hala hasta ve ne olduğunu bilmiyoruz. Sürekli kediyle oynuyordu. Korkuyorum, bu zehir inşallah çocuğuma geçmemiştir. Ayrıca bugün, evimin alt katında bulunan odadaki sinekliği birileri yırtmış ve beyaz tozlar bulduk. Sineklik üzerine sürmüşler zehri ve evin içerisine atmışlar. Şikayette bulunduk defalarca ama sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.