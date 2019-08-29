Bodrum’da 30 dakika da 1 ton çöp toplandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan "Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe" adlı protokol kapsamında Gümbet Değirmenler Bölgesinde çevre temizliği yapıldı. İlçe protokolünün de katıldığı çöp toplamada 30 dakika içerisinde 1 ton çöp toplandı.

24 Temmuz günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan "Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe" adlı protokol kapsamında, Adaboğazı, Değirmenler Mevkii, Ali Kelle Ormanı-Kabakum ve Gümbet Koyundaki temizlik çalışmalarının ardından bugün de Değirmenler Bölgesi olarak bilinen Haremtan Tepesinde çevre temizliği yapıldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümlüler ile Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri görevlillerinin yaptığı temizlik çalışmasına Bodrum protokolü de destek vererek çöp topladı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan, İlçe Milli eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdür Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ve bazı daire amirleri ellerine eldiven giyerek değirmenler çevresinde yaklaşık yarım saat boyunca çöp topladılar.

Çevreye atılan sigara izmaritleri, pet şişeler, naylon poşetler, cam atıklar ve daha birçok çeşit çöp protokol üyeleri, hükümlüler ve belediye temizlik görevlileri tarafından toplanarak poşetlendi.

Kıyı temizliği sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, projenin hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalışmaları açısından çok önemli olduğunu ifade ederek katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Kaymakam Yılmaz ayrıca, Bodrum'un sembolü olan yel değirmenlerinin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi için Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanarak Anıtlar Kurulu'na sunulan projenin de Bodrum için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirilen projeye katılımın yoğun olduğunu belirten Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ise katılan herkese teşekkür etti.

Vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmaları açısından bu tür projelerin çok önemli olduğunu ve farkındalığı artırdığını söyleyen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt da "Toplanan çöplerin insan kaynaklı olması, kendi elimizle çevreyi kirletiyor olmamız çok acı. Bodrum'u temiz tutmak için hükümlülerle birlikte yürüttüğümüz çalışmaları sürdürüyoruz. Etkinlik, onların sosyal hayata adapte olmaları için de önemli bir uygulama. Aynı zamanda dikkatleri çevreye ve çevre kirliliğine çekerek, toplumsal bir farkındalık da yaratıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA