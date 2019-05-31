Bodrum’da 4.2 şiddetinde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Gökova körfezi Bodrum açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: İHA