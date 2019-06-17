Bodrum'da 43 göçmenin bindiği 7 metrelik tekne battı: 12 ölü - Yeniden

BODRUM açıklarında, içinde 43 kaçak göçmenin bulunduğu 7 metrelik fiber tekne, aşırı yük nedeniyle su alarak battı. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 31 kişiyi kurtarırken, 3'ü çocuk 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi gözaltına alınırken, göçmenlerin kişi başı 5 bin Euro ödedikleri öğrenildi.

Bugün saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin battığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen 2 Sahil Güvenlik botu, tam 8 dakika sonra intikal ettikleri 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'si Yemen ve 2'si Somali uyruklu 31 kişiyi kurtardı. Bota çıkarılan göçmenlere, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, göçmenlerle yaptıkları görüşmede, kayıp 12 kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Daha sonra bölgeye 1 dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopterinin yanı sıra, 1 bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Göçmenlerin cansız bedenleri, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.

Öte yandan, 12 cenazenin sudan çıkarılmasının ardından arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

KİŞİ BAŞI 5 BİN EURO ÖDEMİŞLER

Göçmenlerin yola çıktığı 7 metrelik fiber teknede 43 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle teknenin su aldığını belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri, organizatörlerle kişi başı 5 bin Euro karşılığı anlaşıldığını tespit etti. Ayrıca, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 1 kişi, Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürerken, gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

DHA