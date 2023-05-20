Bodrum’da aile dramı, 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendikleri sanılan Sandık ailesinden 6 aylık Uraz Bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu yaşam mücadelesi veriyor.

İddiaya göre, Sandık ailesi yedikleri bir gıdadan zehirlendi. Fenalaşan anne ve 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Annesinin sütünden zehirlendiği düşünülen 6 aylık Uraz Sandık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikesi bulunmazken, 6 yaşındaki Karyan Sandık, Bodrum'daki tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uraz Bebek'in vefat haberini alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi.

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Ailenin evini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden gerçekleşmiş olabileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.