Bodrum’da aile dramı, 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendikleri düşünülen ailenin 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. 6 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

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Bodrum’da aile dramı, 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendikleri sanılan Sandık ailesinden 6 aylık Uraz Bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu yaşam mücadelesi veriyor.

İddiaya göre, Sandık ailesi yedikleri bir gıdadan zehirlendi. Fenalaşan anne ve 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Annesinin sütünden zehirlendiği düşünülen 6 aylık Uraz Sandık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikesi bulunmazken, 6 yaşındaki Karyan Sandık, Bodrum'daki tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uraz Bebek'in vefat haberini alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi.

Ailenin evini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden gerçekleşmiş olabileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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