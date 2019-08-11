Bodrum'da bayramlaşan plaja koştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatilciler plajları doldurdu.

Bodrum'da tatilciler ve ilçe halkı, sabah saatlerindeki bayramlaşmaların ardından soluğu plaj ve sahillerde aldı. Dünyaca ünlü Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajları, sıcaktan bunalanlarla dolup taştı. Plajlarda adım atacak yer kalmadı. Geç gelenler yer bulmakta güçlük çekti. Hava sıcaklığının 33 derece, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum plajlarında renkli görüntüler oluştu.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin gibi büyükşehirlerden Bodrum'a gelenler, turistlik ilçede özlenen görüntüleri ortaya çıkardı. Kimi jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı, kimi ise Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın koylarını gezdi.

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DHA