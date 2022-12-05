Bodrum'da bulunan kemik parçasının kayıp üniversite öğrencisi Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda bulunan kemik parçasının Ağustos'ta yapılan arama sırasında bulunan kayıp olarak aranan 26 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi.

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Bodrum'da bulunan kemik parçasının kayıp üniversite öğrencisi Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Altun'un son görüldüğü Torba Kavşağı civarındaki ormanlık alanda Ağustos'ta yapılan arama sırasında bulunan kemik parçasının gönderildiği İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA analizleri tamamlandı.

ANALİZE GÖRE KEMİK PARÇALARININ ALTUN'A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerince kemiklerin bulunduğu ormanlık alanda yeniden arama çalışması yapıldı.

Yaklaşık 50 kişinin yer aldığı çalışmalarda dron ve kadavra köpeği de kullanıldı. Aramalar sonucunda Altun'a ait başka bir ize rastlanılamadı.

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BİR KEMİK PARÇASI BULUNMUŞ VE ANALİZE GÖNDERİLMİŞTİ

Bodrum ilçesinde bipolar bozukluğu olan hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Vedat Altun'dan 6 Temmuz'dan bu yana haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ağustos'ta yapılan aramalarda Torba Mahallesi civarındaki ormanlık alanda bir kemik parçası bulunmuş ve analize gönderilmişti.

KAYNAK: AA

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