Bodrum'da büyük bir kazadan dönüldü

Bodrum'da kalkış sırasında önüne helikopter çıkan yolcu uçağı büyük tehlike atlattı.Olası bir faciadan Türk Hava Yolları'nın tecrübeli pilotunun refleksi kurtardı.

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Küçükkaya, kişisel Twitter hesabından, "Bodrum'da büyük tehlike atlatıldı" derken, "İstanbul’a gitmek üzere yolcularını alan 18.40 Dicle isimli uçak tam havalanmak üzereydi ve hızını almışken bir helikopterin inişine denk geldi. Pilot ani refleksle uçağa son anda fren yaptırdı. Yolcular uçaktan indirilip salona alındı" diye yazdı.

Küçükkaya, uçaktan tahliye edilen yolcuların "Kule bunu nasıl fark edemez" diye tepki gösterdiğini de ifade ederken, "Yolcular, dikkati ve refleksi nedeniyle THY uçağının pilotuna teşekkür ediyorlar" diye belirtti.

METİN AROLAT: KAPTAN SAYESİNDE HAYATTAYIZ

Ünlü sanatçı Metin Arolat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ölümden döndüklerini belirterek ''Sanırım bu uçaktaki tüm yolcular Kaptan Pilotumuz Hüdaverdi Atasoğlu sayesinde şu an hayattayız. Garip hisler içinde oluyormuş insan böyle anlarda.'' ifadelerini kullandı.