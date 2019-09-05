Bodrum’da gürültü kirliliğine son verilecek

Yaz sezonu boyunca eğlence mekanlarından yükselen ses ve gürültü kirliliği şikayetlerine müdahale etmeye çalışan Bodrum Belediyesi, bu sorunu Bodrum'un gündeminden çıkarmak için şimdiden harekete geçti.

Eğlence mekanlarının sahipleri ve işletmecileriyle bir araya gelerek sezonu değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un her alanda standartları ve kuralları olması gerektiğini belirterek "Sektöre kaos hakim ve bizim bunu bir an önce düzeltmemiz gerekiyor" dedi. Başkan Aras, yarımada genelinde "müzik-eğlence" bölgelerinin tek tek belirleneceğini ve bunların da kendi içinde A,B,C bölgelerine ayrılacağını açıkladı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Canlı Müzik İzin Belgeli İşletmeler ile Sezon Değerlendirme Toplantısı" Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Tarafların bir araya geldiği, karşılıklı ve sağlıklı bir diyalog ortamında geçen toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan ile Yarımada genelinde bulunan eğlence mekanlarının sahipleri ile işletmecileri katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan'ın, canlı müzik izin belgesi, kapsamı, yasal sorumluluklar ve yapılan denetimlerle ilgili sunumuyla başlayan toplantı Başkan Aras'ın konuşmasıyla devam etti.

Aras: ses kirliliği esnafı da vatandaşı da zor durumda bırakıyor

Ekonomik anlamda kötü bir sezon geçirildiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz sezonu boyunca yaşanan sorunları ve sıkıntıları tespit ettiklerini belirtti. Kendisinin de 6 yıl boyunca turizm sektöründe olduğunu hatırlatan Başkan Aras, "Ses kirliliği ve bu konudaki şikayetler yakından bildiğim konular olduğu için yaşanan sıkıntılara yabancı değilim. Yıllardır kangren halinde olan, işletmecileri de çok zor durumda bırakan, halkla karşı karşıya getirerek toplumsal barışı da tehlikeye sokan sorunları çözmek için biraraya geldik. Yeni sezon için önümüzde 8 ay var. Bu 8 ay boyunca konuşacağız, tartışacağız ve bir doğruda buluşacağız ve diyeceğiz ki bu iş bundan sonra artık böyle olacak." ifadelerini kullandı.

"Eğlence bölgelerini belirleyeceğiz"

Yarımadanın birçok yerinde "eğlence bölgesi" tanımının yapılmadığını ve öncelikle bu konu üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Aras, şunları söyledi:

"Bodrum'un, turizm ve eğlence mekanı özelliğinden çıkarılarak konut, emekli merkezi özelliği haline gelmesi söz konusu. Turizm bölgelerine konut izinleri verildi ki bu bölgeler normalde bizim müzik-eğlence yeri yapacağımız alanlardı. Bu bölgelere konut siteleri yapıldı şimdi de yüksek ses şikayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Şikayeti alan Zabıta, Polis, Jandarma haklı olarak harekete geçiyor ve gerekli kontroller, tutanaklar, cezalar uygulanıyor. Tam bir kaos içinde iş yapılmaya çalışılıyor. Biz şimdi bölgeleri yeniden değerlendireceğiz. Turgutreis'te, Türkbükü'nde, Gümbet'te yeniden bir çalışma yapalım, bütün mahallelerde eğlence mekanları için A, B, C bölgelerini belirleyelim."

"Barlar sokağı canlansın, gümüşlük sessiz kalsın"

Bodrum'un en popüler yerlerinden biri olan Barlar Sokağı'nın yeniden eski kaliteli günlerine dönmesini istediklerini belirten Başkan Aras, "Barlar Sokağını yeniden canlandıralım. Bu konuda bütün desteği, teşviği verelim. Bazı bölgelerde ise hiç yüksek ses olmasın. Bunların başında Gümüşlük geliyor. Bütün bunlara, hep birlikte oturup karar vereceğiz" diye konuştu.

Bodrum, yüzünü avrupalı turiste dönmek zorunda

Bodrum'da her konuda kalitenin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Aras, Belediye Meclisi bünyesinde kurulan komisyonların kendi sorumluluk alanlarında bu amaçla çalıştığını ifade etti. Yönetmeliklerle tabela kirliliği, sıfır işgaliye ve vitrin düzenlemeleri gibi konularda standardizasyon getireceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bodrum'da kalite problemi var, müzik konusunda da var, çöp, işgaliye, altyapı, zabıta uygulamaları, belediye personeli konusunda kalite problemi olabilir. Bunların hepsini düzelterek yüzümüzü yeniden Avrupalı turiste dönmek zorundayız. Mağazadaki tezgahtardan valesine kadar kaliteli hizmet veren personellerimizle hedef kitlemiz olan Avrupalı turisti yeniden Bodrum'a kazandırmalıyız. Belediye olarak, kış boyunca yetkili olan sahadaki personellerimizi mevzuat konusunda, yetkileri konusunda eğiteceğiz ve sahaya süreceğiz ve önümüzdeki yıl kapanma saatlerinden işgaliyelere kadar her şey belli bir düzene girecek."

Gerekli altyapıyı hazırladıktan sonra belirlenecek bölgelerde faaliyet gösterecek olan eğlence mekanlarının gerekli fiziki koşullarını da sağlayarak hizmet sunmaya başlayacağını söyleyen Başkan Aras, "Biz birlikte çalışıp, sorunları konuşarak çözdüğümüz taktirde hem esnaf, hem vatandaş mutlu olacak. Bodrum kazanacak, hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Bodrum'un eğlence sektöründe hizmet veren işletmeciler de sorun, istek ve şikayetlerini paylaşma imkanı buldu.

Kaynak: İHA