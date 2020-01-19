İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Bodrum’da iki ev küle döndü

Bodrum’da iki ev küle döndü

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki bir binada çıkan yangın 2 katlı iki binayı küle çevirdi.

Bodrum’da iki ev küle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında iki ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki bir binada çıkan yangın 2 katlı iki binayı küle çevirdi. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın bir anda büyüdü. Tüm binayı saran alevler, kısa sürede yan binaya da sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa çıkarken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 katlı iki bina tamamen küle döndü.

Bodrum’da iki ev küle döndü

Bodrum’da iki ev küle döndü

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT