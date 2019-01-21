Bodrum’da insan kaçakçılarına film gibi operasyon

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'daki adalara insan kaçıran çete, polisin düzenlediği film gibi operasyonla çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Yunanistan adalarına mülteci kaçırılacağı ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Kaçak göçmenleri sınır dışına çıkaracak olan organizatörleri tespit eden ekipler, A.K., T.K., S.B., H.G., Y.G., K.K., A.C., T.Ş. ve Suriye uyruklu M.M'yi takibe aldı. Şahıslardan K.K., H.G. ve Y.G, Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde buluşarak kaçak göçmenleri almak üzere otele gitti. Otelden alınarak Y.G. isimli şahsın arabasına bindirilen kaçak göçmenler, kaçacakları noktaya doğru yola çıktı. A.C. idaresindeki araç ise göçmenleri taşıyan araca öncülük etti. Polis diğer organizatörlerin denizi gören bir noktada Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin olup olmadığını kontrol ettiğini, bir sitenin sahilinden yola çıkacak olan göçmenler için ise sitenin güvenlik görevlisi A.K. ve T.K.'nın hazırlık yaptıklarını tespit etti. KOM Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 kaçak göçmen ve 9 organizatör yakalandı. Gözcüler, otel sahibi, güvenlik görevlileri ve şoförler aynı anda alınınca neye uğradığını şaşırdı. Gözaltına alınan 9 organizatör adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan T.K. ve T.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 zanlı ise tutuklandı.

Kaynak: İHA