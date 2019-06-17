Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı!
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Batan teknede, 31 kişi kurtarıldı. 34 metrekare derinlikte bulunan teknede ölen göçmenlerin de olduğu belirtildi. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Batan teknede, 31 kişi kurtarıldı. 34 metrekare derinlikte bulunan teknede ölen göçmenlerin de olduğu belirtildi. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı.
31 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı; kayıp kaçak göçmenleri ise arama kurtarma çalışmalarının sürüyor.
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