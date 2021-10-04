Bodrum'da konser veren Serdar Ortaç "Beni o Allah'ın belası yıktı" diyerek eski eşi Chloe'ye gönderme yaptı!

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanması nedeniyle Bodrum'da konser veremeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, iyileşmesinin ardından sahneye çıktı. Yazın son konserini Bodrum'da veren Ortaç sahnede harikalar yarattı.

Sevenleri Ortaç'ın konserine akın ederken şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Hastalığından dolayı güçlükle yürüyen Serdar Ortaç birçok şarkısını oturarak söyledi.

"BENİ O ŞEREFSİZ, BENİ O VİCDANSIZ..."

Ortaç 2019 yılında ayrıldığı İrlandalı model Chloe Loughnan'a gönderme yapmayı da ihmal etmeyerek "İsmi lazım değil" şarkısını söylemeden önce hayranlarından evli olanların el kardırmalarını istedi.

Ortaç "Bu adam benim için doğru adam dedi ama fos çıktı. Kaç kişi evli aramızda. İyi halt ettiniz. Ben de evlenmeyi denedim çok güzel oldu. Bir daha evlenmeyeceğiz diye düşünmeyin. Beni o şerefsiz, beni o vicdansız, beni o Allah'ın belası yıktı" dedikten sonra "İsmi lazım değil" şarkısını söyledi.