Bodrum'da Neslican Tay heykeli

BODRUM'da, belediye bahçesine kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın (20) heykeli dikildi.

Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri kardeşler tarafından kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın heykeli yapıldı. Çelikten yapılan heykel, Bodrum Belediyesi'ne hediye edildi. Heykel, Neslican Tay'ın hatırası olarak belediyenin bahçesine yerleştirildi.

Çalışma için İşeri kardeşlere taşakkür eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, Neslican Tay'ın umut ve azim dolu yaşam mücadelesinin milyonlarca insana ve özellikle de kanser hastalarına ilham olduğunu belirterek, "Anısıyla hayata tutunan her can için minnettar olacağız, onu asla unutmayacağız" dedi.

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Neslican Tay, "Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: DHA