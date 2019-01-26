Bodrum'da nişanlı çift sele kapılıp hayatını kaybetti

Antalya'da hortumun otomobiliyle denize sürüklediği Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ederken bir acı haber de bu sabah Bodrum'dan geldi. Gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası nişanlı çift sele kapıldı. 23 yaşındaki Billur Atik’in cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesini etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış Mumcular Mahallesinde sele dönüştü. Gece saatlerinde bir nişan merasiminden otomobilleri ile dönen 27 yaşındaki Çağlar Bencik ile iki aylık nişanlısı Billur Atik, Akarca Mevkiinde taşan dereye kapıldı

.AKINTIDA SÜRÜKLENDİLER

Mumcular Mahallesi Akarca mevkinde araçları su alarak stop eden çift, bir anda suların yükselmesiyle akıntıda sürüklenmeye başladı. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşın haber vermesiyle bölgeye; 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Belediye ve AKUT ekipleri geldi.

ÖĞRETMEN ATİK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan ilk kurtarma çalışmalarında, öğretmen olan 23 yaşındaki Billur Atik’in cansız bedenine ulaşıldı Daha sonra ise Çağlar Bencik'in cansız bedeni bulundu..



Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bencik’i arama çalışmalarını sürdürüyor. Talihsiz çiftin, önümüzdeki yıl evlenme planları yaptıkları öğrenildi. Derenin başına gelen Bencik'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.Öte yandan, taşan Akarca Deresi nedeniyle çevredeki bir sera yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı ve elektrik direkleri devrildi.Mumcular Mahallesi Akarca Mevkinde araçları su alarak stop eden çift bir anda suların yükselmesiyle akıntıda sürüklenmeye başladı. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşın haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Belediye ve AKUT ekipleri geldi.

HORTUM SIRASINDA NE YAPILMALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hortum esnasında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı.

Afet Öncesinde

* Öncelikle ilk yardım kursları alın.

* Her mevsim için hortum oluşumunu ve hareketini öğrenin,

* Ev içinde sığınmaya uygun bir yer belirleyin.

* Afet malzemelerini elinizin altında hazır bulundurun.

* Birbirinden ayrı düşme durumu için bir haberleşme planı geliştirin.

* Olağanüstü durumlar için “aile irtibatını” sağlayacak plan geliştirin.

* Hortum alarmı verildiğinde(hortum radar tarafından tespit edildiğinde) ve hortumun izlendiği (hortum bulunduğunuz yerde ortaya çıktığında)süreçler arasındaki farkı öğrenin.

* Binada sığınılacak sağlam bir yer bulun.

* Eğer sığınak bulamaz iseniz, hareket edebilen barınaktan(mobil ev) uzaklaşın ve güvenli bir mesafedeki hendek veya çukur bir alanda uzanın,

Tehlikenin geldiğini gösteren tabiattan gelen doğal işaretleri öğrenin:

* Bir huni şekli görünür olmasa bile yerden aldığı enkazları taşıyan yaklaşmakta olan bir bulutun yerini tahminleyebilirsiniz, genellikle fırtınadan ve hortum vurmadan önce gökyüzü açıktır, rüzgâr sakinleşebilir ve hava durgunlaşabilir.

Afet Sırasında

Eğer evde isen;

* Binanın en alt kısmına bodruma veya kilere gidin.

* Eğer bodrum katı gibi bir yer yoksa penceresi olmayan bir koridor veya odaya gidin.

* Odanın ortasına gidin, köşelerden uzak durun, çünkü eşyalar köşelere uçuşabilir.

* Sağlam bir mobilya parçasının altında durun ve ona tutunun.

* Başınızı ve boynunuzu korumak için kollarınızı kullanın.

* Eğer karavan gibi hareket eden bir yerde iseniz dışına çıkın ve bir sığınak bulun.

Eğer çalışıyorsanız veya okulda iseniz:

* Binadaki en alt katlara gidin geniş açıklıklı çatılardan sakının (tiyatro sahneleri ve kafeteryalar gibi).

* Sağlam bir mobilya altına girin veya tutunun.

* Başınızı ve boynunuzu korumak için ellerinizi kullanın.

Eğer açık alanda iseniz:

* Kapalı bir alana erişmeye çalışın, eğer mümkün değilse, sağlam bir binanın yanına çömelin veya çukur bir alanda yere uzanın veya hendeğe girin, potansiyel bir sel olabilirliğini hesaba katın.

Eğer arabada iseniz:

* Asla hortum yolunda araba kullanmayın.

* Hemen arabadan inin ve bir bina içinde sığınak bulmaya çalışın.

* Eğer bir sığınak bulmanız mümkün değilse, araçtan uzak bir yerde yere uzanın veya bir hendeğe girin.

Afet Sonrasında

* Yaralı veya sıkışmış kişilere yardım edin, uygunsa ilk yardımı yapın, daha fazla yaralanma tehlikesi içinde değil ise yaralıları taşımayın.

* En son acil durum bilgilerini almak için radyo/televizyonu açık tutun.

* Hasarlı binalarda durmayın, yetkililer emin olduğunu söylemeden eve dönmeyin.

* Sadece acil aramalar için telefon kullanın.

* Yere dökülen ilaçları, benzin ve diğer yanıcı sıvıları hemen temizleyin.

* Eğer gaz veya kimyasal duman kokusu duyarsanız hemen binayı terk edin.

* Sigorta için hasar tespit fotoğrafları çekin.

* İhtiyacı olan komşularınıza yardım etmeyi hatırlayın.