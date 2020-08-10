Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!
Bodrum'da bir kadın ocakta yemeği açık unutunca kaldığı prefabrik evi yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alsa da ev kullanılmaz hale geldi.
Bodrum’un Torba Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak satan Naile Kaan isimli bir kadın ocakta yemeği unutunca evi cayır cayır yandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için uğraşırken evi yanan kadın ise ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarını üzüntü içerisinde izledi. Yangının söndürülmesi sonucu ev kullanılmaz hale geldi.
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