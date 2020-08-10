Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!

Bodrum'da bir kadın ocakta yemeği açık unutunca kaldığı prefabrik evi yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alsa da ev kullanılmaz hale geldi.