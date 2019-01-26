Bodrum'da otomobil sel sularına kapıldı; Çağlar ve nişanlısı Billur öldü (5)

GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla, nişanlısı Çağlar Bencik ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen Billur Atik'in cenazesi, evinin önünde dua edildikten sonra Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Billur Atik toprağa verildi. Cenaze namazına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün de katıldı. Ailenin acısını paylaşıp, baş sağlığı diledi.

ÇAĞLAR YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, yaşamını yitiren nişanlı çiftten Çağlar Bencik'in de yarın, Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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DHA