Bodrum'da Romantik Dönem'den Latin Dünyası'na konseri

BODRUM'da sahne alan Karsanat Trio Likya Grubu, "Romantik dönemden Latin dünyasına" konulu konser verdi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde Karsanat Trio Likya Grubu, Felix Mendelssohn Bartholdy'nun "1 No'lu Piyonolu Trio', "Sargey Rachmaninov', "Sol Minör Elegiaque" ile Astor Piazzola'nın "Dört Mevsimler" adlı eserlerini seslendirdi. Kemanda Nilgün Yüksel, viyolonselde Poyraz Baltacıgil ve piyanoda Barış Büyükyıldırım'dan oluşan Karsanat Trio Likya Grubu'nun konseri 1.5 saat sürdü. Grup, konser sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

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DHA