Bodrum'da, sahiller ve caddeler bomboş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin dünyaca ünlü sahil, plaj ve meydanları sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı. Boş sahillerdeki güvercinler ise renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrumlular koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de evde kaldı. Dünyaca ünlü turizm kentinde sahiller ve ünlü plajlar boş kaldı. Plajlarda güvercinlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Güvenlik güçleri ise ana arterler ve sahiller başta olmak üzere ilçenin her noktasında denetimlerini sürdürdü. Görevli olanların dışında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise cezai işlem yapıldı. Cadde ve sokaklarında bomboş olduğu ilçe tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

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Kaynak: DHA