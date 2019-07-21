Bodrum’da Sertab Erener konseri

Ünlü sanatçı Sertab Erener, akustik-elektrik performansıyla Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu. Erener, verdiği müzik ziyafetinin yanı sıra, sahnedeki esprileri ve paylaştığı anılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sertab Erener'i dinlemek için Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran binlerce hayranı gece boyunca her şarkıya eşlik etti. Sahneye "Unutmuş Olsa da" şarkısıyla çıkan sanatçıyı Bodrum konserinde annesi Yücel Erener de yalnız bırakmadı. Eski anılarını anlatırken "Annem hatırlar bunları, kendisi de burada bu akşam. Canım annem çok teşekkür ederim" diyerek annesine sahneden sevgilerini ileten Erener'e seyirciler alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Erener, ilk albümlerinden günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu'nu andı

Konserde kariyerinin ilk yıllarından pek çok anıya yer veren Sertab Erener, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu'nu da andı. "Onlarla çalıştığım için gerçekten çok şanslıydım" diyerek usta isimlere olan sevgisini dile getiren Erener, Antik Tiyatro'da duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA