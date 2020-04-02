Bodrum'da 'seyyar pazarcı' dönemi başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere semt pazarlarına gidemeyenler için seyyar pazarcılar göreve başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında seyyar pazarcıları devreye soktu. Bodrum genelinde kurulan semt pazarlarında yoğunluk oluşmasını engellemek ve sokağa çıkamayan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçen Başkan Aras, esnaftan vatandaşa, "seyyar" hizmet vermesini istedi.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İktisat Şefliği'ne başvuran pazarcılara, gerekli koşulları sağlaması halinde geçici seyyar sebze-meyve satış kartı verilmeye başlandı.

İzin belgesini alan esnaf, kamyonetlerinin arkasına sebze ve meyve yükleyerek, Bodrum sokaklarında satışa çıktı. Şu anda 16 esnaf bu kartlardan alarak Akçaalan, Turgutreis, Akyarlar, Yalıkavak, Ortakent, Bitez, Konacık, Gümbet, Gümüşlük ve Bodrum merkez mahallelerinde hizmet vermeye başladı. Gelen başvurularla birlikte bu sayının artması bekleniyor.

Evlerinde kalan ve alışveriş yapamayan vatandaşlar, ayaklarına kadar gelen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, pazarcılar da uygulamadan çok memnun olduklarını belirtip, Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.başta

Turgutreis'te seyyar pazarcılık yapan Yılmaz Polat, "Başkanımız Ahmet Aras, pazarcı kardeşlerinden böyle bir istekte bulundu. Bunun da ne kadar doğru olduğunu biz mahalle mahalle gezerken anlıyoruz. Yaşlı ve dışarı çıkamayan kesim çok fazla. Onlara biraz da olsa yardım edebilmek bizler için çok gururlandırıcı. Onun haricinde pazarın da kalabalık yükünü almış oluyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız çok memnun olduklarını dile getiriyorlar bu hizmetten. Diğer pazarcı arkadaşlarımız da elini taşın altına koymalı ve bu hizmeti gerçekleştirmeli. Bunu para kazanma olayı olarak görmemek gerekiyor. Seyyar pazarcılarımıza megafon ve pos cihazı temin etmelerini de öneriyorum. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini gidermek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

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Kaynak: DHA