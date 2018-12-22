Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: 5 işçi yaralı (2)
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında kalan diğer 2 işçi de kurtarıldı.
DİĞER 2 İŞÇİ DE KURTARILDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında kalan diğer 2 işçi de kurtarıldı. Yaralı 5 işçi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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DHA
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