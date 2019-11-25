Bodrum’da tarihi yapılar yeniden canlanacak

Bodrum'un farklı noktalarında bulunan tescilli tarihi yapılar restore edilerek yeniden kültür turizmine kazandırılacak.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Proje ve Fon Yönetimi Birimi tarafından hibe kaynakları kullanılarak hazırlatılan projelerden Gerenkuyu mevkiinde yer alan tescilli tarihi yapı ile Sandıma mevkiinde yer alan tescilli sarnıç restorasyon projeleri 2020 yılında yapılacak ihalelerle başlayacak.

Kültür turizmine kazandırılacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "kültür turizmini" geliştirmek amacıyla başlattığı restorasyon projeleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan onayların ardından, restorasyon projelerinin uygulamaları için de hibe kaynağına yapılan başvurular sonuçlandı. Gerenkuyu mevkiindeki tescilli tarihi yapı için 553 bin 701,69 TL, Sandıma mevkiindeki tescilli sarnıç için 161 bin 715,26 TL hibe alınmaya hak kazanıldı. Her iki restorasyon projesinin uygulamasının başlaması için 2020 yılında ihaleye çıkılması planlanıyor. İhale sürecinin ardından ise restorasyon projelerinin uygulaması başlayacak.

Sandıma camii, köy odası ve çeşme için çalışmalarda sona gelindi

Bodrum Belediyesi Proje ve Fon Yönetimi Birimi, işlemleri tamamlanan iki proje dışında Osmanlı Devleti'nin 116'ncı Şeyhülislamı Ömer Lütfü Efendi tarafından yaptırıldığı düşünülen ve bu yönde çeşitli izler bulunan Sandıma Camii ve cami ile ortak duvarı bulunan tescilli köy odası ve çeşmede de restorasyon projesi yapmak için gerekli çalışmalara başladı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi'nde, kullanım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunan Sandıma Camii ile bitişiğinde yer alan ve Bodrum Belediyesi mülkünde olan tescilli köy odası ve çeşme için de Bodrum Belediyesi tarafından bütüncül bir restorasyon projesi, hibe kaynağı ile hazırlatılmış olup, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da onayları alındı, restorasyon uygulaması için de hibe başvurusunda bulunulacak.

Kaynak: İHA